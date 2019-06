Lübzow: Wagenachse abgerissen

von svz.de

30. Juni 2019, 20:26 Uhr

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Sonnabend gegen 10.45 Uhr die Landesstraße von Lübzow kommend in Richtung Groß Linde. In einer leichten Fahrbahnverengung, die mit mehreren Pylonen versehen ist, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr diese. Die Pylonen schleifte der Fahrer zirka 30 Meter mit sich. Dabei riss er sich an seinem Pkw die komplette vordere rechte Achse ab. Eine Pylone blieb unter dem Fahrzeug stecken. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Pylonen wurden nach der Unfallaufnahme wieder aufgerichtet. Ein Gesamtschaden von 5000 Euro ist entstanden.