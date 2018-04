Lübz: Auto prallt mit Fahrrad zusammen

von svz.de

11. April 2018, 15:52 Uhr

In der Plauer Chaussee sind am Dienstagvormittag gegen 10.50 Uhr in Höhe der Einmündung in die Blücherstraße ein Pkw und ein Fahrrad zusammengestoßen, als der Autofahrer beim Rechtsabbiegen mit einem Fahrrad kollidierte, das sich direkt neben ihm befand. Durch den Zusammenprall wurde dessen Fahrer leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2150 Euro.