Lübesse: Leuchten und Scheinwerfer von Landmaschinen gestohlen

von svz.de

20. Dezember 2018, 13:40 Uhr

Auf einem Betriebsgelände in Lübesse haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch zahlreiche Beleuchtungselemente von Landmaschinen gestohlen. Von mehreren Traktoren sowie von einem Mähdrescher demontierten die Täter Arbeitsscheinwerfer sowie Serviceleuchten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei geht dem Spurenaufkommen zufolge von einer gezielten Tat aus. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/4110) entgegen.