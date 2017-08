Ludwigslust: Vandalismus am Bahnhof

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages gegen 04:30 Uhr meldete eine Zeitungszustellerin der Polizei, dass offensichtlich am Bahnhof in Ludwigslust gewütet worden sein muss. Sie berichtete von mehreren herumliegenden und entleerten Müllbehältern sowie Unrat. Durch die Kollegen der Landespolizei des Polizeihauptreviers Ludwigslust konnte festgestellt werden, dass mehrere Abfallbehälter aus ihrer Verankerung getreten und auf den Bahnhofsvorplatz sowie in den Tunnelbereich geworfen wurden. Bei den Müllbehältern handelte es sich um Behälter mit einem Fächersystem zur Wertstofftrennung. Der Inhalt der Müllbehälter lag verteilt auf dem Bahnhofsgelände. Durch die Bundespolizei musste eine kurzfristige Gleissperrung veranlasst werden, um in das Gleis geworfene Müllsäcke entfernen zu können. Zu einer Beeinträchtigung im Zugverkehr kam es nicht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

von svz.de

erstellt am 29.Aug.2017 | 09:58 Uhr