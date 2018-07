Ludwigslust: Radlader und 30 Strohballen bei Bränden vernichtet

von Polizeihauptrevier Ludwigslust

01. Juli 2018, 15:22 Uhr

Am Sonntagmorgen geriet gegen 10:00 Uhr ein Radlader auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Fahrbinde in Brand. Der Radlader ist dabei völlig ausgebrannt. Die Flammen griffen auch auf die daneben gelagerten Altreifen und die Silage über. Brandursache war in diesem Fall ein technischer Defekt des Radladers. Zur Brandbekämpfung kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Rastow, Fahrbinde und Neustadt-Glewe eingesetzt.

Um 11:40 Uhr wurde der Brand einer landwirtschaftlichen Nutzfläche bei Grebs gemeldet. Dort kam es zur Selbstentzündung von etwa 30 Strohballen. Die Flammen vernichteten auch 5 Hektar Ackerfläche. Vor Ort waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Malliß, Dömitz. Grebs, Heiddorf und Karenz eingesetzt.

In beiden Fällen ist insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 6000 EUR entstanden.