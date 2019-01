Ludwigslust: Polizei entdeckt 91-jährige Rentnerin

von svz.de

15. Januar 2019, 16:08 Uhr

Die Polizei hat am Dienstagvormittag in Wittenburg eine kurz zuvor als vermisst gemeldete 91-jährige Frau finden können. Sie war zwischen Montag 16:30 Uhr und Dienstag 07:30 Uhr aus ihrer Wohnung verschwunden. Im Zuge der Fahndung wurde die Vermisste gegen 09:35 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung der Polizei stark unterkühlt auf den Bahngleisen am Schwimmteich entdeckt. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Hagenow gebracht.