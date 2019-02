Ludwigslust: Mann aus eisigem Wasser gerettet

von Polizeiinspektion Ludwigslust

04. Februar 2019, 12:45 Uhr

Nach einem Hinweis haben Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen in Ludwigslust einen hilflosen Mann aus dem eisigen Wasser gerettet. Der als psychisch labil geltende 37-Jährige war nahe des Schlosses in das Becken der Wasserkaskaden gesprungen und beim Eintreffen der Polizei bereits leicht unterkühlt. Die Polizisten zögerten nicht, begaben sich ins Wasser und zogen den Mann an Land. Anschließend leisteten die Beamten Erste Hilfe. Leicht verletzt wurde der 37-Jährige dann in ein Krankenhaus gebracht.