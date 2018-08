Ludwigslust: Durch angekipptes Fenster in Haus eingedrungen

von svz.de

06. August 2018, 10:15 Uhr

In Ludwigslust sind Einbrecher am Samstag durch ein angekipptes Fenster in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten und entwendeten nach einer ersten Übersicht Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich am Sonnabend zwischen 14 Uhr und 22 Uhr in der John- Brinckman- Straße ereignete hat, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

Angesichts des Vorfalls appelliert die Polizei erneut, Fenster und Türen beim Verlassen des Hauses prinzipiell zu verschließen.