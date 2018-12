von svz.de

28. Dezember 2018, 10:42 Uhr

Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in die Werkstatt einer Agrar GmbH in der Drosedower Straße in Loitz ein und entwendeten Werkzeuge sowie ein Schweißgerät. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Einbruch wurde am 27. Dezember 2018 festgestellt.