Vellahn : Lkw brennt - Fahrer schlief in der Kabine

Vermutlich defekte Standheizung setzt Lastwagen in Vellahn in Flammen.

von svz.de

25. Januar 2018, 11:30 Uhr

Ein Lastwagen ist in der Nacht zum Donnerstag vor einem Landwirtschaftsbetrieb in Vellahn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Brand geraten, während der Fahrer in dem Fahrzeug schlief. Der 58-Jährige überstand das Unglück unverletzt, teilte die Polizei mit. Als Ursache vermutet die Polizei eine defekte Standheizung.

Der Fahrer kam nach Polizeiangaben gegen Mitternacht in dem Betrieb an, den er beliefern sollte. Als er kurz vor 5 Uhr wegen eines natürlichen Bedürfnisses wach wurde, bemerkte er einen ungewöhnlich beißenden Geruch: Der Laster hatte bereits Feuer gefangen. Eigene Löschversuche seien zu diesem Zeitpunkt bereits zwecklos gewesen, meinte der Fahrer. Drei Freiwillige Feuerwehren löschten das brennende Fahrzeug. Einer ersten Schätzung zufolge entstand am Lkw ein Schaden von rund 100.000 Euro.