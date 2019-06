Ist es der Vermisste? : Leiche in der Elde bei Grabow entdeckt

von svz.de

25. Juni 2019, 08:10 Uhr

Die Polizei hat am Montagvormittag in der Elde bei Grabow die Leiche eines unbekannten Mannes entdeckt. Ob es sich dabei um den vermissten 69-jährigen Mann aus Berlin handelt, war noch unklar. Die Kriminalpolizei hat zunächst keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden feststellen können. Die Maßnahmen zur genauen Identifizierung der Leiche werden noch einige Tage andauern, teilte die zuständige Polizeiinspektion Ludwigslust am Montagnachmittag mit.

Die Suche nach dem Mann in Grabow hatte am Samstagabend begonnen. Sein Auto war dort am gleichen Tag aufgefunden worden.