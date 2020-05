Lassan: Brand einer Scheune

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

16. Mai 2020, 11:56 Uhr

Am Freitag gegen 17:40 Uhr meldete ein Zeuge, dass in 17440 Lassan in der Hohenthorstraße eine Scheune brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Es brannte eine Scheune in der Größe von acht Metern mal vier Metern. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Lassan, Murchin und Zemitz in einer Stärke von 39 Kammeraden zum Einsatz.

Die Scheune wurde durch den Brand vollständig zerstört. Ein auf dem Nachbargrundstück befindlicher Schuppen wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist zur Zeit unbekannt. Aus diesem Grund kommt am Sonnabend ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.