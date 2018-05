von Polizeipräsidium Rostock

12. Mai 2018, 10:10 Uhr

Am 12.05.2018 gab es in den Morgenstunden, ca. 03:39 Uhr, einen Brand in einer Biogasanlage in Lambrechtshagen. Da ein Generator heiß lief, kam es zu einer Entzündung in einem anliegenden Kabelschacht.

Das Gas wurde abgedreht und das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Es gab keine Personenschäden. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt.