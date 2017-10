Lalendorf: Gefahrenbremsung wegen Personen im Gleis

von svz.de

erstellt am 20.Okt.2017 | 10:57 Uhr

Unfassbar was zwei Jugendliche gestern Nachmittag gegen 17:00 Uhr am Bahnhof in Lalendorf trieben.

Als sich die Regionalbahn RE 4365 (Strecke Rostock - Berlin) kurz vor der Durchfahrt des Bahnhofes in Lalendorf befand, konnte der Triebfahrzeugführer zwei Jugendliche erkennen, die sich im Gleis befanden und rumalberten. Zwei weitere Jugendliche befanden sich auf dem Bahnsteig und beobachteten die Szene.

Um Schlimmeres zu vermeiden, wurde durch den Triebfahrzeugführer sofort eine Schnellbremsung eingeleitet. Nachdem der Zug zum Stehen kam, entfernten sich die vier Jugendlichen. Zu Personenschäden ist es glücklicherweise nicht gekommen.

Im Rahmen der Fahndung konnten zwei der Jugendlichen namhaft gemacht werden. Diese werden nun von der Bundespolizei Besuch bekommen und sich für diese lebensgefährliche Handlung verantworten müssen.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizeiinspektion Rostock nochmals ausdrücklich auf die extremen Gefahren beim Aufenthalt an und auf Bahnlagen hin. Die Züge verkehren mit hoher Geschwindigkeit, sind sehr leise und werden daher erst spät erkannt. Eltern werden gebeten, ihre Kinder für die Gefahren zu sensibilisieren, damit Schlimmeres vermieden werden kann. Bahnanlagen sind keine Spielplätze!