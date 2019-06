L273: Motorradunfall -Kradfahrer schwer verletzt

von svz.de

01. Juni 2019, 17:20 Uhr

Am 01.06.2019 gegen 14:45 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 273 zwischen der Abfahrt Grapzow und der Autobahnbrücke BAB 20 ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW.

Die 68-jährige Fahrerin eines PKW Audi befuhr die L 273 aus Richtung Altentreptow kommend in Richtung Werder und beabsichtigte, nach links, Fahrtrichtung Stettin, auf die Autobahnauffahrt abzubiegen.

Der 60-jährige Fahrer eines Motorrades vom Typ Yamaha befuhr die L 273 aus Richtung Werder kommend in Richtung Altentreptow und kam damit der PKW-Fahrerin entgegen. Die Fahrerin übersah den bevorrechtigten Kradfahrer, bog ab und nahm diesem damit den Vorrang.

Der Kradfahrer konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In der Folge zog sich der Mann, der bei Cottbus wohnhaft ist, so schwere Verletzungen zu, dass er in das Klinikum Neubrandenburg gebracht werden musste. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 5.000,- Euro. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall hat die Kriminalpolizei übernommen.