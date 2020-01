L 192: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

von svz.de

19. Januar 2020, 10:42 Uhr

Am 19.01.2020 gegen 06.35 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Corsa die L 192 aus Richtung Müggenhall kommend in Richtung Drechow. Kurz vor der Ortschaft Drechow kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß in der weiteren Folge gegen einen links befindlichen Baum.

Danach schleuderte der Pkw auf die rechts Seite der Fahrbahn und kam dort zum Stillstand. Der Motorblock vom Pkw wurde durch den Aufprall an dem Baum abgerissen und lag einige Meter neben dem Fahrzeug. Die Ursache des Abkommens von der Fahrbahn ist nicht bekannt. Der Fahrer des Pkw war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Im Einsatz befand sich der Notarzt ein Rettungswagen und die FFw aus Franzburg und Tribsees. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von 8000,-Euro. Der schwerverletzte Fahrer des Pkw wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Fahrbahn musste für die Zeit der Rettung und der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt werden.