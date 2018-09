Kuhlrade: Gesprengter Zigarettenautomat

von svz.de

23. September 2018, 08:13 Uhr

Am 23.09.2018 gegen 01:10 Uhr sprengten unbekannte Täter auf bisher unbekannter Weise einen Zigarettenautomaten in der Ortschaft 18337 Kuhlrade. Der Hinweisgeber vernahm einen lauten Knall und erkannte im Dunkeln noch, wie zwei männliche Personen vom Tatort wegliefen in Richtung Ribnitz-Damgarten. Am Zigarettenautomat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000,-EUR. Der Stehlschaden ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

