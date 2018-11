Kubbelkow bei Bergen: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

von svz.de

10. November 2018, 09:22 Uhr

Am späten Freitagabend kam es auf der B196 bei Kubbelkow zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 54-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr auf der B96 aus Richtung Sassnitz kommend in Richtung Stralsund. An der Kreuzung B96 / B196 (Kubbelkower Kreuzung) bog sie nach links auf die B196 ab. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines 32-jährigen Mercedes-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Hierbei wurden die Toyoto-Fahrerin, ihre 32-jährige Beifahrerin und deren 2-jähriger Sohn verletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 7000 Euro.