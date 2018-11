Kritzow: Turbolader gestohlen - Polizei sucht Zeugen

von svz.de

02. November 2018, 13:42 Uhr

Gestern Morgen bei Arbeitsbeginn bemerkten Arbeiter der Straßenbaustelle an der K 35, Am Mühlenkamp in Kritzow, dass Unbekannte einen Turbolader aus einem Radlader ausgebaut und entwendet hatten. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 30. Oktober, 16:30 Uhr und dem 01. November, 07:00 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf 4.500 EUR geschätzt.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Wismar unter 03841/2030 zu wenden.