27. August 2018, 06:49 Uhr

Am Sonntagmorgen wollte die 20 Jahre alte Fahrzeugführerin eines VW Polo in Klein Sien sich auf den Weg zu ihrer Arbeitsstelle begeben. Dabei übersah sie in Klein Sien einen am Straßenrand geparkten schwarzen BMW und kollidierte mit diesem.

An beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Bützow.