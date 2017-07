Kirch Jesar: Mit dem Auto in den Zaun gerast

Am Montagabend gegen 18.25 Uhr kam es in Kirch Jesar zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Autofahrerin war in Richtung Moraas unterwegs und in einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto geriet ins Schleudern und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge touchierte ihr Auto einen Baum und kollidierte anschließend mit einem Zaun, an dem er zum Stehen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

von svz.de

erstellt am 11.Jul.2017 | 15:45 Uhr