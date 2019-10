Karstädt: Auto prallte gegen Baum- Fahrer schwer verletzt

von Polizeiinspektion Ludwigslust

29. Oktober 2019, 18:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Karstädt ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 20-jährige Fahrer war in der Ortslage aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt.

Der junge Mann kam anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Unfallwagen entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst auf ca. 10.000 Euro geschätzt wurde.