Karow: Unbekannte brechen in Tankstelle ein

von svz.de

04. Oktober 2018, 06:25 Uhr

Am heutigen Donnerstag gegen 1.30 Uhr brachen Unbekannte in die HEM-Tankstelle in Karow ein. Ein Fenster zum Verkaufsraum wurde dabei komplett zerstört. Die Täter erlangten eine unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln.

Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Wismar hat am Tatort umfangreich Spuren gesichert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Es werden in diesem Zusammenhang Zeugen gesucht. Wer hat in der Nacht vom 3.10. auf den 4.10. etwas Ungewöhnliches in Karow festgestellt? Die Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier unter der Telefonnummer 03841/2030, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weitere Polizeidienststelle zu melden.