Karlsburg: Wohnungseinbruch

04. September 2018, 07:02 Uhr

Am gestrigen Montag brachen bisher unbekannte Täter zwischen 06.30 Uhr und 18.10 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Karlsburg ein. Hierzu hebelten sie die äußere Kellertür auf. Im Haus entwendeten die Täter die beiden Motorradschlüssel zu einer Harley Davidson. Dann öffneten sie das unverschlossene Garagentor und schoben die Harley nach draußen. Bei Eintreffen der Polizei steckte ein Motorradschlüssel im Zündschloss, neben dem Motorrad standen ein Benzinkanister und ein Motorradhelm. Beide Sachen waren Eigentum des Geschädigten. Am Tatort wurde ein Fahrrad sichergestellt, das die Täter am Tatort zurückgelassen haben müssen. Außer dem zweiten Motorradschlüssel wurde nichts weiter entwendet.