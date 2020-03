Ivenack: Einbruch in eine Kita

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

11. März 2020, 11:08 Uhr

In der Nacht vom 10.03.2020 zum 11.03.2020 kam es in der der Straße Alte Gärtnerei in Ivenack zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte.

Nach jetzigem Ermittlungsstand haben bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster geöffnet und sich darüber Zugang in die Kita verschafft. Anschließend wurden in einem Büro und in den Gruppenräumen sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Entwendet wurde offenbar nichts. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100,-EUR.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Malchin aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 - 231 224 zu melden.