von Iris Leithold

24. April 2018, 18:38 Uhr

Ein 29 Jahre alter Landarbeiter ist am Dienstag in Ivenack (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zwischen zwei Traktoren eingeklemmt und schwer verletzt worden. Er wurde mit einem offenen Beinbruch per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen ereignete sich der Unfall beim Abkoppeln eines Traktors.