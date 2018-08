In Stavenhagen gestohlener Lkw kurz vor Polen gestoppt

von dpa

31. August 2018, 12:44 Uhr

Dank der GPS-Ortung hat die Polizei ein in Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gestohlenes Betonmischfahrzeug schnell wieder gefunden. Der Lkw im Wert von rund 65 000 Euro wurde am Freitagmorgen kurz vor der Grenze zu Polen in Schwedt (Brandenburg) beschlagnahmt, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte. Der 21 Jahre alte Fahrer aus Polen wurde festgenommen. Das Fahrzeug war von einem Arbeiter einer Betonmischfirma gegen Mitternacht in Stavenhagen an der Bundesstraße 104 als gestohlen gemeldet worden.