Hoher Schaden nach Wildunfall

von svz.de

28. Juni 2018, 16:57 Uhr

Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand bei einem Wildunfall auf der B5. Der Fahrer eines Jeeps war am Donnerstagmorgen aus Redefin kommend in Redefin in Richtung Groß Krams unterwegs, als sein Wagen mit einem Wildschwein kolidierte, das plötzlich über die Fahrbahn wechselte.

Personen wurden nicht verletzt. Am Jeep entstand Sachschaden, er war aber weiterhin fahrbereit. Das Tier verendete am Unfallort.