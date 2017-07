Hohen Pritz: Betrunken zwei Unfälle gebaut

Ein betrunkener Autofahrer ist nach einem Unfall in Hohen Pritz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) geflüchtet - und mit seinem Wagen dann gegen einen Baum gekracht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 48-Jährige am Freitagabend mit seinem Auto zunächst gegen einen Gartenzaun. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und prallte kurz darauf gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der Fahrer und sein Begleiter kamen schwer verletzt in eine Klinik.

von svz.de

erstellt am 01.Jul.2017 | 09:58 Uhr