Hochwertige Fahrzeuge in Neubrandenburg gestohlen

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

27. September 2020, 11:26 Uhr

In der Nacht zum Sonntag, 27.09.2020 wurden in Neubrandenburg erneut zwei hochwertige Fahrzeuge entwendet. So verschwand im Stadtteil Broda ein grauer BMW der 7er Reihe im Wert von etwa 110.000 EUR. In Fritscheshof stahlen die Täter einen metallic-blauen Geländewagen Toyota Landcruiser , dessen Zeitwert auf ca. 40.000 EUR geschätzt wird. Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeihauptrevier Neubrandenburg Telefon 039555825224 oder jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internet www.polizei.mvnet.de zu melden.