Herrnburg: Randalierer beschädigen Unterstand an Bahnhof

von svz.de

28. Februar 2020, 08:32 Uhr

Zu einer nicht unerheblichen Sachbeschädigung kam es am Haltepunkt Herrnburg. Durch die Deutsche Bahn konnte am Donnerstag festgestellt werden, dass zwei Seitenscheiben des dort befindlichen Wetterunterstands zerstört wurden. Offensichtlich hat der oder haben die derzeit unbekannten Täter die Scheiben mutwillig eingeworfen, wodurch sich die Glasscherben auf den Bahnsteig verteilten.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 3000 Euro beziffert. Durch die Deutsche Bahn wurde die Reinigung des Bahnsteigs veranlasst. Durch die Bundespolizei wurden die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer hat in den vergangenen Tagen am Haltepunkt Herrnburg auffällige Personen beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben? Diese nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -111 oder -112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.