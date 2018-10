Heringsdorf: Scheiben von parkenden Autos beschädigt

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

03. Oktober 2018, 13:30 Uhr

In 17424 Ostseebad Heringsdorf,in der Delbrückstraße und in 17419 Seebad Ahlbeck, in der Dreherstraße und Dünenstraße haben bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch die Scheiben von acht parkenden Autos beschädigt. Es wurden jeweils eine Seitenscheibe der PKW eingeschlagen,um ins Fahrzeug zu gelangen.

Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Entwendet wurden nach bisherigem Kenntnisstand mindestens ein mobiles Navigationsgerät, Zigarettenstangen und Bargeld in Höhe von 30 Euro.Der Kriminaldauerdienst Anklam sicherte Spuren an den betreffenden Fahrzeugen und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesen Vorfällen, nimmt die Polizei in Heringsdorf (Tel. 038378/279-224) entgegen.