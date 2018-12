Heringsdorf: Multivan gestohlen

von svz.de

30. Dezember 2018, 09:56 Uhr

Am Samsatg wurde in der Zeit von 18:30 Uhr bis ca. 21:45 Uhr in Heringsdorf ein VW T5 entwendet. Der gelbe Multivan wurde auf einem öffentlichen Parkplatz in der Nähe des Bahnhofes verschlossen abgestellt. Als der 48-jährige Eigentümer mit seiner Frau vom Mitternachtsshopping aus dem Ortskern zum Parkplatz zurück kam, mussten beide mit Erschrecken feststellen, dass ihr Fahrzeug nicht mehr dort stand. Ein unbekannter Täter hat das Fahrzeug auf ungeklärte Weise entwendet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Heringsdorf geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heringsdorf unter Tel. 038378-279 224, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.