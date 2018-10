Hakenkreuze in Neustrelitz geschmiert

von svz.de

22. Oktober 2018, 15:49 Uhr

Heute Mittag wurden in der Heinrich-Mann-Straße in Neustrelitz mehrere Hakenkreuze und andere Schmierereien festgestellt. Auf dem Bolzplatz am Birkenwäldchen wurde eines dieser Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf einem Papierkorb entdeckt.

Auf einer in der Nähe befindlichen Garagenrückwand befanden sich mehrere der Symbole und die Schriftzüge "El Paso", "Fuck Islam", "Sieg Heil" und "ACAB". Die Schmierereien wurden mittels blauer und violetter Farbe aufgetragen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Beseitigung wurde veranlasst.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.