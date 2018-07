Schönberg : Hakenkreuz auf Gehweg

von svz.de

29. Juli 2018, 09:36 Uhr

Am 28.7.2018 gegen 21:00 Uhr meldete ein Hinweisgeber der Polizei ein ca. 1x1 m großes und mit weißer Farbe aufgebrachtes Hakenkreuz auf dem Gehweg in Schönberg, auf Höhe der Dassower Str. 1. An gleicher Stelle hat sich am 20.6.2018 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 9-jähriger Junge ums Leben kam.

Bereits am 8.7.2018 war an gleicher Stelle ein Hakenkreuz aufgebracht worden. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. ~~ Zeugen des Tatgeschehens oder Personen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das PR Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881-7200, die Internetwache der Polizei MV www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.