Hagenow: Verfassungsfeindliche Symbole

04. März 2018, 20:54 Uhr

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht vom Samstag zu Sonntag in Hagenow Garagentore und Garagenwände mit verfassungswidrigen Symbolen und Schriftzügen in schwarzer Farbe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, diese dem Polizeirevier Hagenow unter der Telefonnummer 03883 6310 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.