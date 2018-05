Hagenow: Prügelei auf dem Festplatz

von svz.de

06. Mai 2018, 16:08 Uhr

Auf dem Festplatz in Hagenow kam es am Sonnabendnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung an der fünf Personen beteiligt waren. Dabei handelte es sich um einen Streit zwischen Schaustellern und zwei weiteren Personen, welche dort ohne Genehmigung Ware verkaufen wollten. Bereits vor dem Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage beruhigt. Eine Person erlitt bei einem Sturz einen Schlüsselbeinbruch und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Beteiligten wurden leicht verletzt.