Hagenow: Polizei nimmt mutmaßlichen Graffiti- Sprayer auf frischer Tat vorläufig fest

von svz.de

30. Oktober 2018, 09:47 Uhr

In Hagenow hat die Polizei am Montagabend einen mutmaßlichen Graffiti- Sprayer auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Dem aus der Region stammenden 23-jährige Mann werden nach ersten Erkenntnissen mindestens 11 Farbschmierereien an Häuserfassaden und Fenstern in der Friedrich-Heincke-Straße und in der Bahnhofstraße vorgeworfen. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von über 1.000 Euro entstanden.

Nach einem konkreten Zeugenhinweis wurde der Tatverdächtige gegen 20 Uhr im Bereich des Lindenplatzes von der Polizei vorläufig festgenommen. Beim 23-Jährigen fand die Polizei unter anderem eine Farbspraydose, die augenscheinlich zur Tat benutzt wurde. Zudem entdeckten die Polizisten Farbanhaftungen auf einigen Bekleidungsgegenständen. Die betreffenden Gegenstände sind anschließend beschlagnahmt worden.

Gegen den 23-Jährigen, der bislang noch keine Aussage gemacht hat, wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wird geprüft, ob der Tatverdächtige auch mit anderen Graffiti- Schmierereien in Verbindung gebracht werden kann, die in den vergangenen Wochen und Monaten in Hagenow angezeigt wurden.