Hagenow: Mann nach Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt

von svz.de

27. Juli 2020, 13:57 Uhr

In Hagenow hat ein psychisch auffälliger Mann am Samstag nach einer Meinungsverschiedenheit in einem Supermarkt zunächst eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Verkaufspersonal provoziert. Ein Kunde des Marktes schritt ein und brachte den Angreifer ins Freie. Anschließend soll der 31-jährige deutsche Tatverdächtige auf dem Parkplatz des Supermarktes mit Steinen nach Personen geworfen haben. Getroffen wurde niemand, jedoch wurden zwei parkende Autos dabei beschädigt. Gegen den Verursacher, dem die Polizei zeitweilig Handfesseln anlegen musste, ist Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet worden. Er kam in eine Klinik.