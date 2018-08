Hagenow: Mädchen soll belästigt worden sein

von Polizeiinspektion Ludwigslust

17. August 2018, 10:56 Uhr

In Hagenow soll ein siebenjähriges Mädchen am Donnerstagabend von drei unbekannten Männern belästigt worden sein. Nach Angaben des Mädchens sollen die Männer sogenannte Halloween- Masken getragen und Fragen zum persönlichen und familiären Umfeld des Kindes gestellt haben. Der Vorfall soll sich gegen 19:50 Uhr in der Heinrich- Mann- Straße ereignet haben.

Die drei Männer sind den Aussagen zufolge anschließend weitergegangen. Die hinzugezogene Polizei kam daraufhin zum Einsatz und überprüfte Personen. Jedoch ergaben sich keine Hinweise auf die von dem Mädchen beschriebenen Männer. Der Vorfall wird weiterhin durch die Kriminalpolizei geprüft, allerdings stützen sich alle Ermittlungsanhalte gegenwärtig ausschließlich auf die Aussagen des Kindes.

Von daher werden Zeugen gesucht, die zum fraglichen Zeitpunkt drei maskierte Männer gesehen haben oder anderweitig Hinweise zu diesem Vorfall geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310).