Hagenow: Graffiti- Sprayer gefasst

von Polizeiinspektion Ludwigslust

16. August 2018, 13:33 Uhr

Die Polizei in Hagenow hat in der Nacht zum Donnerstag einen mutmaßlichen Graffiti- Sprayer auf frischer Tat gefasst. Der 24-jährige Verdächtige soll kurz nach Mitternacht auf einer Hausfassade in der Straße der Jugend einen Schriftzug mit Sprühfarbe angebracht haben.

Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei. Zwischenzeitlich war der Verdächtige mit einem Elektroroller vom Tatort geflüchtet. Polizisten gelang es jedoch, den flüchtigen 24-Jährigen wenig später zu stoppen. Bei ihm stellte die Polizei Beweismittel sicher.

Gegen den aus der Region stammenden Tatverdächtigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.