von svz.de

erstellt am 15.Okt.2017 | 16:13 Uhr

Völlig betrunken und mit einer Kopfverletzung auf der Straße liegend wurde am Sonnabend gegen 3 Uhr eine Frau in der Güstrower Speicherstraße aufgefunden. Eine Straftat lag nicht vor. Zudem stürzte in derselben Nacht vor den Augen der Polizei ein 41-jähriger Mann von seinem Fahrrad. Eine Kontrolle ergab einen Atemalkoholwert von 1,81 Promille.