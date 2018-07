Güstrow: Auto auf A19 mehrfach überschlagen

von Polizeipräsidium Rostock

01. Juli 2018, 15:19 Uhr

Am 30.06.2018 kam der 27-jährige Fahrer eines Ford Focus gegen 14:00 Uhr auf der Autobahn 19, Richtungsfahrbahn Rostock, etwa 3 Kilometer vor der Anschlussstelle Glasewitz aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich außerhalb der Fahrbahn mehrfach und kam auf der rechten Fahrzeugseite quer zur Fahrbahn zum Liegen.

Der Fahrzeugführer sowie ein 34-jähriger Beifahrer erlitten hierbei schwere Verletzungen. Zur medizinischen Erstversorgung der Verletzten waren zwei Rettungswagen und der Notarzthubschrauber im Einsatz. Die Verletzten werden nun in einem Güstrower Krankenhaus weiterbehandelt. Am Auto sowie an der Baulast der Bundesautobahn entstand ein Sachschaden von 26.000,00 EUR.