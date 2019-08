Gülze: Mann saß nachts auf Bundesstraße- Polizei brachte hilflose Person in Sicherheit

von svz.de

In Gülze hat die Polizei einen augenscheinlich hilflosen Mann am frühen Donnerstagmorgen in Sicherheit bringen müssen. Der 45-Jährige saß in der Dunkelheit auf der Fahrbahn der B 195 und machte einen äußerst verwirrten Eindruck. Augenscheinlich hatte der Mann erhebliche gesundheitliche Probleme, sodass er wenig später in ein Krankenhaus gebracht werden musste.