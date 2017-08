Grevesmühlen: Gepäckdiebstahl am Bahnhof - dreister geht es nicht

Beamte des Bundespolizeireviers Wismar wurden am Mittwoch gegen 12 Uhr über einen Gepäckdiebstahl am Bahnhof Grevesmühlen informiert. Als die Polizisten am Bahnhof ankamen, wurden sie von zwei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der DB AG erwartet, welche den mutmaßlichen Täter beaufsichtigten. Auf dem Boden befand sich ein geöffneter Koffer, aus dem diverse Kleidungsstücke und Gegenstände herausgewühlt waren. Auch ein 15-jähriger Zeuge wartete auf die Beamten. Er gab an, dass der mutmaßliche Täter ihm gesagt habe, den Koffer gefunden zu haben. Er hätte ihn dann gefragt, ob er wisse, wem dieser Koffer gehört. Das verneinte der Jugendliche. Daraufhin gab der Mann zu verstehen, dass er den Koffer bei den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes abgeben wolle.

Wenige Minuten später erschien der Mann erneut beim Zeugen. Er teilte ihm mit, dass er den Koffer geöffnet habe und sich darin einige brauchbare Sachen befänden. Wenn er etwas davon brauchen würde, solle er mitkommen, aber niemanden etwas davon erzählen. Daraufhin verständigte der Zeuge unverzüglich den Sicherheitsdienst.

Die 70-Jährige Eigentümerin des Koffers konnte anschließend im Bahnhofsbistro ausgemacht werden. Sie überprüfte den Koffer und stellte fest, dass offensichtlich alle Sachen noch vollständig und unbeschädigt seien. So wurde er wieder an seine Eigentümerin übergeben, die im Anschluss ihre Reise fortsetzten konnte. Gegen den 36-jährigen Mann aus der Region wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

von pett

erstellt am 31.Aug.2017 | 16:03 Uhr