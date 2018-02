Grevesmühlen: Feuer beschädigt drei Autos

von svz.de

02. Februar 2018, 07:57 Uhr

Am 02. Februar gegen 02:33 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in Grevesmühlen, Am Wasserturm, ein Auto in voller Ausdehnung brennt. Mit Eintreffen der Polizei brannte bereits ein daneben geparkter Ford, der wahrscheinlich durch Windeinwirkung ebenfalls Feuer gefangen hat. Ein weiteres Auto wurde durch die Hitze des Brandes an einer Fahrzeugseite beschädigt.

Die örtliche Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung schnell verhindern und beide Fahrzeuge löschen. Zwei Pkw brannten vollständig aus. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 14.000 Euro und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Personen, die Beobachtungen zur Brandentstehung gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/7200, der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.