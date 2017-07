Greifswald: Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Greifswald sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 61 Jahre alte Fahrerin geriet am Dienstag mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte.

Dort kollidierte das Auto frontal mit einem anderen. Die beiden Fahrerinnen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand ein Schaden von 25.000 Euro.

von svz.de

erstellt am 26.Jul.2017 | 07:32 Uhr