Greifswald: Zeugenaufruf nach Schulwegunfall

von Polizeiinspektion Anklam

11. September 2019, 08:35 Uhr

Am vergangenen Freitag (06.09.2019) gegen 07:00 Uhr kam es am Kreisverkehr Schönwalder Landstraße / Herrenhufenstraße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Radfahrer und einem schwarzen PKW Audi. Der unbekannte PKW-Fahrer übersah den 15-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Der Junge, welcher zum Unfallzeitpunkt unter Schock stand, gab zunächst gegenüber dem Audi-Fahrer und einer Zeugin an, dass nichts passiert sei, weshalb keine Personalien ausgetauscht und die Polizei nicht verständigt wurde. Während der Unterhaltung sollen noch zwei weitere PKW angehalten und im Hintergrund alles beobachtet haben. Später bemerkte der Junge jedoch Prellungen am Fuß und der Schulter, weshalb er zusammen mit Angehörigen die Polizei aufsuchte.

Die Kriminalpolizei in Greifswald hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise. Vor allem der Fahrer des schwarzen PKW Audi und die Zeugen, die am Unfallort zugegen waren oder etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.