Greifswald: Von nasser Straße abgekommen - Fahrer kracht in Baum und Bauzau

01. Juli 2020, 08:18 Uhr

Ein 61 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Mittwoch mit seinem Auto gegen einen Bauzaun geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer kam in der Nähe von Greifswald von der nassen Straße ab und krachte auch noch gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall auf der B109 entstand ein Sachschaden von etwa 25 000 Euro.