30. September 2018, 09:35 Uhr

Ein im Carport abgestellter grauer PKW Ford Kuga, amtl. Kennzeichen HGW-AH 212 wurde in der Nacht zum Sonntag gestohlen. Der Besitzer bemerkte um 7.30 Uhr in Greifswald, Am Gorzberg 46 den Diebstahl seines SUV, der einen Zeitwert von 24 000 Euro hatte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder über die Internetwache zu melden.